Тренер «Ак Барса» Макрицкий озвучил главную задачу на матч с «Барысом»

Игра с астанинцами станет заключительной для «барсов» в домашней серии

Тренер «Ак Барса» Александр Макрицкий озвучил задачу команды на матч с «Барысом» в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). По его словам, «барсам» необходимо закрыть домашнюю серию победой над астанинцами.

— Серьезно готовимся к игре с «Барысом», наша задача — завершить домашнюю серию победой. «Барыс» — очень терпеливая команда, которая может выжидать свой шанс забить. Нужно действовать с постоянством, давить на соперника, вынуждать ошибаться. И сыграть строже в обороне, но с упором на атаку. При этом важно не заигрываться в атаке, не дать им шанс убежать в контратаку. Нужна концентрация, — сказал Макрицкий клубному сайту.

Реальное время / realnoevremya.ru

Встреча между «Ак Барсом» и «Барысом» состоится в Казани 7 октября в 19:00 по московскому времени. Игра станет заключительной для казанской команды в домашней серии, далее «барсы» отправятся на выезд.

«Ак Барс» ранее одержал две победы над «Амуром» в Казани — 5:1 и 3:1. После этих результатов казанцы вышли на шестое место в Восточной конференции с 13 очками.

Зульфат Шафигуллин