Сегодня в Татарстане ожидается до +19 градусов
Будет переменная облачность, без существенных осадков
Сегодня в Татарстане будет переменная облачность, без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Утром местами туман. Ветер восточный, юго-восточный 3—8 м/с. Утром ожидается порядка +5 градусов. Днем в Татарстане прогнозируется от +14 до +19 градусов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».