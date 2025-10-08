Сегодня в Татарстане ожидается до +19 градусов

Будет переменная облачность, без существенных осадков

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет переменная облачность, без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Утром местами туман. Ветер восточный, юго-восточный 3—8 м/с. Утром ожидается порядка +5 градусов. Днем в Татарстане прогнозируется от +14 до +19 градусов.

Галия Гарифуллина