В «Рубине» озвучили цену Даку: «Точно не 8 миллионов евро»

Спортдиректор клуба высказался об интересе к албанскому нападающему из Европы

Фото: Динар Фатыхов

Спортивный директор «Рубина» Константин Дзюба высказался об интересе из Европы к албанскому нападающему команды Мирлинду Даку.

— Интерес к Даку из Европы? И не только от «Фиорентины». Внимание к Мирлинду не утихало почти до закрытия окна. Сколько будет стоить трансфер? Скажу так: хотелось бы, чтобы вы пришли и мы пообщались. Но точно не 8 миллионов (смеется), — сказал Дзюба Sport24.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В прошедшее летнее трансферное окно «Зенит» договорился с «Рубином» о трансфере Даку за 8 миллионов евро, но сделка сорвалась. Питерский клуб не смог прийти к согласию с футболистом по условиям контракта.

Ранее к Даку интерес проявляли итальянские команды, в том числе «Фиорентина».

Зульфат Шафигуллин