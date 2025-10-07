Кудерметова выбыла из турнира WTA в Ухане, проиграв Френх в первом круге

Татарстанская теннисистка Вероника Кудерметова потерпела поражение в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Ухане. Она уступила польской спортсменке Магдалене Френх со счетом 6:3, 2:6, 6:3.

Френх, выступающая без номера посева, одержала победу над Кудерметовой, также не получившей номера посева. Во втором круге польская теннисистка встретится с представительницей Чехии Каролиной Муховой, посеянной под 12-м номером.

Вероника Кудерметова, занимающая 29-е место в рейтинге WTA, имеет в своем активе два титула WTA в одиночном разряде. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции в 2022 году. В составе сборной России она стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг в 2021 году. В парном разряде Кудерметова выиграла девять титулов, включая победы на Итоговом турнире WTA (2022) и Уимблдоне (2025).

Магдалена Френх, занимающая 53-ю строчку мирового рейтинга, имеет один титул WTA в своей карьере.

Вчера Полина Кудерметова проиграла бельгийке Элизе Мертенс в матче первого круга женского теннисного турнира категории WTA 1000.

Турнир в Ухане относится к категории WTA 1 000 и проводится на покрытии «хард». Призовой фонд турнира составляет $3,7 млн. Действующей победительницей соревнований является представительница Белоруссии Арина Соболенко.

Рената Валеева