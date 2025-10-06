Кудерметова уступила Мертенс в первом круге турнира WTA 1000 в Ухане
Татарстанская теннисистка Полина Кудерметова проиграла бельгийке Элизе Мертенс в матче первого круга женского теннисного турнира категории WTA 1000 в китайском городе Ухане, призовой фонд соревнований превышает $3,6 млн.
Элиза Мертенс, 21-я ракетка мира, одержала победу над 73-й в рейтинге WTA Кудерметовой со счетом 7:6 (7:5), 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 54 минуты.
В следующем круге Мертенс встретится с победительницей матча между швейцаркой Белиндой Бенчич (13-й номер посева) и хорваткой Донной Векич.
