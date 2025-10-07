Рубен Варданян вышел из проекта электромобиля «Атом»

Принадлежащие Варданяну 25% в ООО «Восход» перешли самому обществу

Бизнесмен Рубен Варданян, находящийся под стражей в Азербайджане, полностью прекратил свое участие в российском автобизнесе, продав свою долю в проекте электромобиля «Атом». Как сообщает «Коммерсантъ», принадлежащие Варданяну 25% в ООО «Восход» — основном акционере компании «Кама», занимающейся разработкой электромобиля, — перешли самому обществу.

В настоящее время акционерами «Восхода» являются гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин (37,5%) и ООО «Спектр» (37,5%). Ранее, на начальном этапе реализации проекта в 2021 году, инвесторами выступали Сергей Когогин и Рубен Варданян, вложившие по 360 млн рублей.

Осенью 2024 года Рубен Варданян также вышел из числа совладельцев КАМАЗа. Эксперты связывают его выход из автобизнеса с его текущим положением, так как в сентябре 2023 года он был задержан в Азербайджане и находится в заключении.

В компании «Кама» подтвердили планы по запуску серийного производства электромобиля «Атом» до конца текущего года на заводе «Москвич». Предполагаемая стоимость составит 3—4 млн рублей без учета господдержки. В 2026 году планируется произвести около 5—6 тысяч электромобилей.

Рената Валеева