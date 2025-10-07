Правоохранители предупредили о рассылке военным фиктивных приказов о награждении
Это может привести к распространению вредоносного программного обеспечения, фишингу, а также сбору персональной и служебной информации
В МВД предупредили военнослужащих о новой схеме мошенничества. Злоумышленники, представляясь сотрудниками штабов, рассылают фиктивные приказы о награждении с целью получения личной и служебной информации.
— Под видом «уточнения данных» или «заполнения документов» они пытаются выявить должностных лиц батальонов, полков, бригад и дивизий, а также получить иную информацию, — сообщили в киберполиции.
В МВД подчеркивают, что вступление в диалог с неизвестными в мессенджерах несет риски. Это может привести к распространению вредоносного программного обеспечения, фишингу, а также сбору персональной и служебной информации.
— Любая утечка служебных данных может обернуться последствиями не только для отдельного человека, но и для целого подразделения, — подчеркнули в УБК.
Накануне Банк России опубликовал список из 10 фраз, которые кибермошенники чаще всего используют при попытках обмана граждан. Регулятор призывает граждан быть бдительными и не реагировать на подобные провокации.
