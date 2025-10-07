Правоохранители предупредили о рассылке военным фиктивных приказов о награждении

Это может привести к распространению вредоносного программного обеспечения, фишингу, а также сбору персональной и служебной информации

В МВД предупредили военнослужащих о новой схеме мошенничества. Злоумышленники, представляясь сотрудниками штабов, рассылают фиктивные приказы о награждении с целью получения личной и служебной информации.

— Под видом «уточнения данных» или «заполнения документов» они пытаются выявить должностных лиц батальонов, полков, бригад и дивизий, а также получить иную информацию, — сообщили в киберполиции.

В МВД подчеркивают, что вступление в диалог с неизвестными в мессенджерах несет риски. Это может привести к распространению вредоносного программного обеспечения, фишингу, а также сбору персональной и служебной информации.

— Любая утечка служебных данных может обернуться последствиями не только для отдельного человека, но и для целого подразделения, — подчеркнули в УБК.

Накануне Банк России опубликовал список из 10 фраз, которые кибермошенники чаще всего используют при попытках обмана граждан. Регулятор призывает граждан быть бдительными и не реагировать на подобные провокации.

Рената Валеева