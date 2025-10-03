Центробанк назвал топ-10 фраз кибермошенников для обмана граждан
Там рекомендуют немедленно прекратить разговор и положить трубку, если в разговоре прозвучала любая из фраз
Банк России опубликовал список из 10 фраз, которые кибермошенники чаще всего используют при попытках обмана граждан. Регулятор призывает граждан быть бдительными и не реагировать на подобные провокации.
По информации ЦБ, мошенники активно используют как телефонные звонки, так и сообщения в мессенджерах для обмана своих жертв.
Топ-7 фраз при телефонных звонках:
- «Переключаю вас на сотрудника Центробанка, правоохранительных органов, финансового надзора»
- «Финансирование запрещенной (экстремистской) организации»
- «Звоню по поводу удаленной работы»
- «Это отдел курьерской доставки, на ваше имя поступило заказное письмо (посылка)»
- «На ваших банковских счетах обнаружены неучтенные средства»
- «Необходимо задекларировать денежные средства и ценности»
- «Ваш аккаунт на портале «Госуслуги» взломан, неизвестные пытаются получить доступ к вашей учетной записи».
Топ-3 фраз в мессенджерах:
- «Беспокоит директор департамента (руководитель компании). Связываюсь с вами из-за текущей проверки»
- «Это ты на фото?»
- «Оплатите имеющуюся задолженность, штраф».
При получении подобного сообщения в мессенджере ЦБ советует ни в коем случае не отвечать на него, а сразу заблокировать отправителя.
За последние три месяца в Татарстане зафиксировано снижение ущерба от действий телефонных мошенников. Если в июне сумма потерь составляла 953 млн рублей, то уже в июле она сократилась до 575 млн.
