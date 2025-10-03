Центробанк назвал топ-10 фраз кибермошенников для обмана граждан

Там рекомендуют немедленно прекратить разговор и положить трубку, если в разговоре прозвучала любая из фраз

Банк России опубликовал список из 10 фраз, которые кибермошенники чаще всего используют при попытках обмана граждан. Регулятор призывает граждан быть бдительными и не реагировать на подобные провокации.

По информации ЦБ, мошенники активно используют как телефонные звонки, так и сообщения в мессенджерах для обмана своих жертв.

Топ-7 фраз при телефонных звонках:

«Переключаю вас на сотрудника Центробанка, правоохранительных органов, финансового надзора» «Финансирование запрещенной (экстремистской) организации» «Звоню по поводу удаленной работы» «Это отдел курьерской доставки, на ваше имя поступило заказное письмо (посылка)» «На ваших банковских счетах обнаружены неучтенные средства» «Необходимо задекларировать денежные средства и ценности» «Ваш аккаунт на портале «Госуслуги» взломан, неизвестные пытаются получить доступ к вашей учетной записи».

Топ-3 фраз в мессенджерах:

«Беспокоит директор департамента (руководитель компании). Связываюсь с вами из-за текущей проверки» «Это ты на фото?» «Оплатите имеющуюся задолженность, штраф».

При получении подобного сообщения в мессенджере ЦБ советует ни в коем случае не отвечать на него, а сразу заблокировать отправителя.

За последние три месяца в Татарстане зафиксировано снижение ущерба от действий телефонных мошенников. Если в июне сумма потерь составляла 953 млн рублей, то уже в июле она сократилась до 575 млн.

Рената Валеева