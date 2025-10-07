В Казани стартовал суд по иску Генпрокуратуры к осужденным по делу МЧС Татарстана

Речь идет о взыскании ущерба на 133 млн рублей в казну Татарстана

Фото: Ирина Плотникова

Новый резонансный процесс по иску на 133,4 млн рублей стартовал в суде Казани. Заместитель генпрокурора РФ требует взыскать эту сумму с бывшего замглавы МЧС Татарстана Ильхама Насибуллина, бывшего директора и бенефициара ОДС РТ Ленура Зиннатуллина, а также бывшего замдиректора этой фирмы Ильнара Гимадиева. Как выяснило «Реальное время», все трое иск не признают.

На старте процесса ответчики и их адвокаты просили истребовать материалы уголовного дела из архива Бабушкинского суда Москвы, который выносил приговор по делу МЧС Татарстана. Напомним, 1 сентября 2023 года все трое фигурантов были признаны виновными в мошенничестве, при этом бывший замглавы МЧС по РТ Ильхам Насибуллин получил 8 лет 6 месяцев колонии общего режима. Директору и бенефициару фирмы «ОДС РТ» Ленуру Зиннатуллину суд дал 7,5 года, а замдиректора той же компании Ильнару Гимадиеву — на два года меньше.

Гражданский иск в рамках уголовного дела не заявлялся. Более того, потерпевшая сторона отрицала факт ущерба бюджету Татарстана.

В 2025-м осужденные покинули колонии, а из Генпрокуратуры РФ прилетел тот самый иск в интересах Республики Татарстан.

Подробности спора на 133 млн — в репортаже «Реального времени».