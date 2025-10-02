В Казани накрыли склад с контрафактными сигаретами на 17 млн рублей

Было изъято более 117 тыс. пачек сигарет

Фото: Реальное время

Сотрудники УФСБ по Татарстану задержали двух жителей Казани, производивших незаконный оборот табачной продукции. Злоумышленники занимались приобретением и реализацией немаркированных сигарет в больших количествах, сообщает пресс-служба УФСБ России по Татарстану.

Обыски произвели в различных точках города. Правоохранители обнаружили подпольные склады в гаражных помещениях, а также торговые точки в кафе и магазинах. Общая сумма изъятой контрафактной продукции превысила 17 млн рублей.

— В ходе обысков в гаражах, кафе и магазинах Казани обнаружено и изъято более 117 тыс. пачек сигарет стоимостью более 17 млн рублей, — заявили в УФСБ.

По факту нарушений возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.171.1 УК РФ. Данная статья предусматривает ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозку и сбыт товаров без обязательной маркировки и информации. Ранее ФСБ задержали жителя Мордовии по подозрению в госизмене.

Наталья Жирнова