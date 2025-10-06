Казань стала частью международного союза с Китаем и Монголией

Торжественная церемония состоялась в китайском городе Хух-Хото

Казань официально присоединилась к международному союзу «Великий чайный путь». Это произошло на презентации по культурному туризму и рабочем совещании «Великий чайный путь: Китай — Россия — Монголия», сообщается на сайте мэрии.

Вместе с Москвой столица Татарстана получила орден, подтверждающий вступление в союз. Торжественная церемония состоялась в китайском городе Хух-Хото.

Международный союз «Великий чайный путь» занимается возрождением исторического маршрута. Проект направлен на создание крупного туристического направления, которое объединит страны и народы через общую историю, культуру и торговые традиции.

Ранее в Татарстане определили получателей субсидий на развитие туризма.

Наталья Жирнова