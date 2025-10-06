Россия лидирует в трансплантологии с помощью биопринтеров

В России с помощью него уже 40 пациентам удалось восстановить слух

Фото: Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Российская компания 3D Bioprinting Solution заявила о лидерстве страны в сфере трансплантации с применением технологии биопринтера. В России уже 40 пациентам удалось восстановить слух с помощью инновационной методики биопечати. Об этом в ходе стратегической сессии международного форума «Биопром» заявил соучредитель, управляющий партнер, 3D Bioprinting Solution Юсеф Хесуани, сообщает ТАСС.

Компания разработала уникальную технологию восстановления барабанной перепонки. Кроме того, в 2018 году предприятие отправило на орбиту первый в мире биопринтер для работы в условиях микрогравитации. Биопечать представляет собой технологию создания тканей и микроорганов для восстановления утраченных функций организма. Специальное роботизированное устройство распределяет биологические ткани в трехмерном пространстве.

Инновационная методика успешно применяется как для гражданских пациентов, так и для военнослужащих, получивших ранения при выполнении боевых задач. Ранее сообщалось, что Татарстан первым в ПФО ввел лечение ТЭЛА с помощью ультразвука.

Наталья Жирнова