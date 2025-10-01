Татарстан первым в ПФО ввел лечение ТЭЛА с помощью ультразвука

До этого такую методику использовали только в ведущих медицинских центрах шести регионов страны

РКБ Татарстана первой в ПФО внедрила уникальную методику лечения тромбоэмболии легочных артерий (ТЭЛА) с применением ультразвукового воздействия. Об этом сообщили в пресс-службе РКБ.

До этого момента подобную технологию применяли только в ведущих медицинских центрах Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Новосибирска, Нальчика и Хабаровска. Внедрение методики в Татарстане стало возможным благодаря поддержке Минздрава республики.

Новая технология спасла жизнь 62-летней пациентки, у которой диагностировали массивную тромбоэмболию. Традиционные методы лечения были противопоказаны, но с помощью нового метода через небольшой прокол врачи смогли точечно воздействовать на тромб с помощью ультразвука.

Заведующий отделением РХМДЛ №1 Андрей Терегулов отметил, что новая методика значительно расширяет возможности лечения пациентов с ТЭЛА.

— Через несколько часов пациентка почувствовала облегчение — дыхание нормализовалось, кислород больше не требовался. Операцию пациентка перенесла хорошо. Сегодня женщина выписывается домой. Будем наблюдать в динамике, — добавила кардиолог отделения кардиологии РКБ.



