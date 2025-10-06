Татарстан сэкономил более 350 млн рублей на госзакупках за 9 месяцев

За этот период проведено 408 централизованных закупочных процедур и 233 закупки

Госкомитет Татарстана по закупкам сообщил о результатах работы за 9 месяцев 2025 года. За этот период проведено 408 закупочных процедур.

Сообщается, что комитету удалось достичь сокращения расходов на централизованные закупки на 5%, что в денежном выражении превысило 176 млн рублей. А всего закупок было произведено на более чем 3,6 млрд рублей.

Основным способом определения поставщиков стал открытый аукцион в электронной форме, который был использован в 379 случаях. В ходе торгов для региональных и муниципальных заказчиков приобретались различные товары и услуги, среди которых транспортные средства, топливо, услуги по организации питания, страхование, изделия легкой промышленности, компьютерная и оргтехника.



Дополнительно сообщается, что в рамках заключенных соглашений Госкомитетом было проведено 233 закупки на сумму более 3,2 млрд рублей. По этим контрактам экономия составила 189 млн рублей, что соответствует 8% от общей суммы закупок. Напомним, что в Татарстане за 105 млн рублей отремонтируют два медицинских учреждения, а также на капремонт трех учебных учреждений выделили 142 млн рублей.



Наталья Жирнова