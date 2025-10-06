В Татарстане за 105 млн рублей отремонтируют два медицинских учреждения
Капитальный ремонт вместе с приобретением нового оборудования пройдет в казанской больнице и стоматологии в Заинске
ГБУ «Главстрой РТ» планирует провести капитальный ремонт медицинских учреждений в двух городах Татарстана. Об этом свидетельствуют данные тендера на сайте госзакупок.
Согласно документам, капремонт планируют сделать в Республиканской клинической больнице Минздрава РТ города Казани и стоматологическом отделении ГАУЗ «Заинская центральная районная больница» в городе Заинске. Оба объекта должны закончить к 31 мая 2026 года.
Начальная цена модернизации на данным момент назначена на сумму 105,7 млн рублей, в которую войдет, помимо ремонта, закупка оборудования, мебели и инвентаря.
Ранее сообщалось, что в Нижнекамске на капремонт трех учебных учреждений выделили 142 млн рублей.
