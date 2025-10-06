Россия примет участие в саммите форума АТЭС

Владимир Путин подписал указ об отправке российской делегации во главе с зампредом правительства РФ Алексеем Оверчуком

Президент России Владимир Путин распорядился направить российскую делегацию для участия в работе саммита форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС), который состоится в южнокорейском городе Кенчжу. Соответствующий указ подписан и опубликован на сайте правовых документов.

Согласно данным, возглавит российскую делегацию зампред правительства РФ Алексей Оверчук. Сроки проведения саммита определены с 29 октября по 2 ноября 2025 года.

В соответствии с распоряжением правительству России предстоит утвердить окончательный состав делегации, которая примет участие в работе форума. Напомним, что Владимир Путин примет участие в саммите G20, который пройдет в ноябре текущего года. Ранее он получил официальное приглашение на саммит лидеров G20.



Наталья Жирнова