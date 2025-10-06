В России в этом году ожидается урожай зерновых в 135 млн тонн

Это на 10% больше, чем в 2024-м

Фото: Роман Хасаев

Вице-премьер России Дмитрий Патрушев доложил президенту страны Владимиру Путину о ходе уборочных работ в стране. По его словам, урожайность зерновых культур в 2025 году демонстрирует рост на 10% по сравнению с показателями 2024 года.

— В этом году урожайность зерновых больше, чем в прошлом году на 10 %. Исходя из этого, мы можем себе позволить сделать прогноз — 135 миллионов тонн по зерновым. Пшеницы, это наша основная культура, ожидается порядка 88 миллионов тонн, — заявил Патрушин на встрече с президентом.

Также вице-премьер отметил стабильные показатели сбора зерновых в России — более 120 млн тонн на протяжении шести лет. Уточняется, что успехи достигнуты благодаря господдержке и современным технологиям. В рамках указа президента до 2030 года планируется нарастить производство. Ведется работа над новыми технологиями, включая сбор двух урожаев с одного поля, и приоритизацию поддержки ключевых направлений.

На этой встрече Дмитрий Патрушев также объяснил снижение экспорта зерна из России низкими ценами на мировом рынке.

Наталья Жирнова