Орешкин и Минниханов обсудили развитие ОЭЗ «Алабуга»

17:16, 06.10.2025

В рамках поездки замруководителя Администрации Президента РФ ознакомился с работой действующих производств ОЭЗ

Фото: взято с телеграм-канала минпромторга РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел рабочую встречу с заместителем руководителя Администрации Президента РФ Максимом Орешкиным. Переговоры состоялись на территории особой экономической зоны «Алабуга» в Елабужском районе, сообщается на официальном портале республики.

В рамках поездки Орешкин ознакомился с работой действующих производств особой экономической зоны и посетил производственно-образовательный центр «Алабуга Политех». В ходе встречи с главой республики обсуждались ключевые вопросы развития ОЭЗ «Алабуга».

взято с телеграм-канала минпромторга РТ

Особое внимание было уделено созданию благоприятных условий для компаний-резидентов и подготовке квалифицированных специалистов, наиболее востребованных предприятиями ОЭЗ. Ранее Ростехнадзор разрешил работу энергоустановки резидента ОЭЗ Алабуга.

Наталья Жирнова

Промышленность Татарстан

