Орешкин и Минниханов обсудили развитие ОЭЗ «Алабуга»
В рамках поездки замруководителя Администрации Президента РФ ознакомился с работой действующих производств ОЭЗ
Раис Татарстана Рустам Минниханов провел рабочую встречу с заместителем руководителя Администрации Президента РФ Максимом Орешкиным. Переговоры состоялись на территории особой экономической зоны «Алабуга» в Елабужском районе, сообщается на официальном портале республики.
В рамках поездки Орешкин ознакомился с работой действующих производств особой экономической зоны и посетил производственно-образовательный центр «Алабуга Политех». В ходе встречи с главой республики обсуждались ключевые вопросы развития ОЭЗ «Алабуга».
Особое внимание было уделено созданию благоприятных условий для компаний-резидентов и подготовке квалифицированных специалистов, наиболее востребованных предприятиями ОЭЗ. Ранее Ростехнадзор разрешил работу энергоустановки резидента ОЭЗ Алабуга.
