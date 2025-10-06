Авиакомпания заплатит штраф за многочасовую задержку рейса Казань — Стамбул

Инцидент произошел в мае текущего года

Фото: Максим Платонов

Транспортная прокуратура Татарстана провела проверку одной из авиакомпаний на соблюдение правил обслуживания пассажиров. Теперь ей необходимо выплатить штраф, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Инцидент произошел в мае 2025 года в международном аэропорту Казани. По вине перевозчика была существенно задержана отправка рейса в Стамбул. Более 180 пассажиров ожидали вылета почти семь часов. При этом авиакомпания не обеспечила своевременного выполнения базовых услуг — предоставление напитков и горячего питания.

Роспотребнадзор привлек авиаперевозчика к административной ответственности за оказание услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов. Компании назначен штраф в размере 30 тыс. рублей. Ранее в аэропортах Казани, Самары и Уфы задержали рейсы более чем у 2 тысяч пассажиров.

Наталья Жирнова