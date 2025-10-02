Детям до 14 лет теперь необходим загранпаспорт для посещений соседних стран

Несовершеннолетние, выехавшие по свидетельству о рождении до 20 января 2026 года, смогут вернуться в Россию по этому документу

Фото: Татьяна Демина

С 20 января 2026 года в России вступают в силу изменения в правилах выезда несовершеннолетних граждан за границу. Согласно информации миграционной службы МВД РФ, детям младше 14 лет для поездок в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию потребуется загранпаспорт.

Новое правило распространяется на все случаи выезда, независимо от того, путешествуют ли дети с родителями или с другими сопровождающими лицами. При этом для граждан старше 14 лет и совершеннолетних россиян сохраняется возможность въезда в эти страны по внутреннему российскому паспорту.

В ведомстве также уточнили, что дети, выехавшие по свидетельству о рождении до 20 января 2026 года, смогут вернуться в Россию по этому документу.

Наталья Жирнова