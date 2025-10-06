Глава Ростехнадзора проинспектировал предприятия ОПК Татарстана

Он это сделал в рамках рабочей поездки в республику

Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Александр Трембицкий совершил рабочую поездку в Татарстан. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Сообщается, что в рамках данной поездки Трембицкий посетил предприятия ОПК республики. В число производств оборонно-промышленного комплекса Татарстана входят такие объекты, как Казанский вертолетный завод, «КОМЗ»,«НПО ГИПО» и т. п.

Сейчас в оборонно-промышленном комплексе России наблюдается полная загрузка производственных мощностей. Это связано с проведением СВО, заявил Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.

Наталья Жирнова