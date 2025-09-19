Путин: мощности ОПК загружены по максимуму
Президент России проводит заседание Военно-промышленной комиссии
В оборонно-промышленном комплексе России наблюдается полная загрузка производственных мощностей. Это связано с проведением СВО, заявил Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.
— Хотел бы еще раз повторить, что сейчас, в период проведения специальной военной операции, производственные мощности ОПК загружены по максимуму, — отметил в своей речи президент.
Также было отмечено, что особое внимание уделяется долгосрочному планированию выпуска продукции гражданского и двойного назначения на предприятиях ОПК.
— До начала специальной военной операции были набраны хорошие темпы в области диверсификации ОПК. Создан приличный, хороший задел, и это также должно быть учтено при формировании новых госпрограмм, — заявил Путин.
Ранее сообщалось, что российские ученые возвращаются из-за границы для работы над технологиями ОПК.
