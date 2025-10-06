Федотов: «Постараюсь выиграть Кубок Гагарина с «Нефтехимиком»

Защитник нижнекамской команды поделился ожиданиями от сезона

Защитник «Нефтехимика» Максим Федотов заявил о намерении выиграть с командой Кубок Гагарина. По словам хоккеиста, любой клуб должен стремиться к наивысшей награде в турнире.

— Отъезд в НХЛ? Посмотрим, надо сначала здесь закрепиться на достойном уровне. Провести сильный сезон, чтобы эти разговоры вести. И упор на командный результат. Постараюсь выиграть Кубок Гагарина с Нижнекамском. Я в первую очередь для этого сюда приехал, — сказал Федотов «Чемпионату».

Федотов перешел в «Нефтехимик» перед началом этого чемпионата. В составе нижнекамской команды защитник провел десять матчей, в которых забросил одну шайбу и набрал четыре очка.

Контракт Федотова с «Нефтехимиком» рассчитан на один сезон — до конца мая 2026 года. Ранее хоккеист в КХЛ также выступал за «Торпедо», СКА и «Сочи». В регулярных чемпионатах и плей-офф турнира защитник провел 215 матчей и набрал 61 (18+43) очко.

«Нефтехимик» за все время существования ни разу не становился чемпионом КХЛ.

Зульфат Шафигуллин