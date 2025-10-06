Клиенты Билайн в 2 раза чаще совмещали отпуск с учебой в онлайн-университетах

На 40% выросла популярность онлайн-университетов

Ко Дню учителя Билайн узнал, какими образовательными приложениями клиенты пользовались во время отпуска. Анализ обезличенных данных роумеров — клиентов Билайн, которые путешествовали по России, — показал, что в сравнении с 2024 годом трафик вырос на онлайн-университеты, сервисы для чтения книг и приложения для видеоконференций.

На 40% выросла популярность онлайн-университетов — сервисов, предоставляющих возможность погрузиться в новую для себя сферу или даже обрести новую профессию. Время в таких приложениях также значительно увеличилось: клиенты Билайн этим летом в них проводили в два раза больше времени, чем в 2024-м.

Наиболее популярными категориями по объему трафика оказались сервисы с книгами. В среднем каждый пользователь скачал за лето около 5 гигабайт книг для чтения и прослушивания. Этот вид досуга оказался в приоритете у клиентов Билайн старше 40 лет — им занимались 56% взрослых путешественников по России. А вот у молодежи больше были популярны нейросети (у 62%) и сервисы для изучения иностранных языков (у 61%).

По количеству уделенного времени также лидирует чтение — ему каждый отпускник за лето уделил в среднем около 45 часов. На втором месте оказалось обучение в онлайн-университетах (почти 37 часов), а на третьем — сервисы видеоконференций, которые часто используются для общения с репетиторами (16 часов).

Оператор усиливает и расширяет мобильную сеть, чтобы его клиенты могли находить время на образование в любом месте. К концу сентября 2025 года Билайн в Татарстане построил более сотни новых базовых станций в крупных городах и малых населенных пунктах большинства районов республики. Благодаря этому как местные жители, так и путешественники могут заниматься самообразованием в интернете практически из любой точки страны.

