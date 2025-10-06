Патрушев объяснил снижение экспорта зерна из России низкими ценами на мировом рынке

Однако экспортная выручка в 2025 году в целом демонстрирует рост по всем направлениям

Фото: Реальное время

Несмотря на снижение экспорта зерновых, экспортная выручка России в 2025 году в целом демонстрирует рост по всем направлениям. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на встрече с президентом Владимиром Путиным.

— В 2025 году практически по всем направлениям в целом сохраняется рост экспортной выручки, но за исключением зерновых. Здесь у нас ситуация не очень хорошая, мы меньше стали зерновых экспортировать, — отметил Патрушев.

Снижение экспорта зерна, по словам вице-премьера, связано с крайне низкими мировыми ценами на зерновую продукцию.

— Но, безусловно, наше зерно остается востребованным у зарубежных покупателей, и мы прекрасно понимаем, что при изменении ценовой конъюнктуры объем его поставок, я думаю, серьезно увеличится, — сказал Патрушев, добавив, что Россия ожидает улучшения конъюнктуры мирового рынка.

Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов отметил достойный урожай, выращенный в Татарстане в этом году. «Наша задача — выходить на внешние рынки», — подчеркнул он.

Рената Валеева