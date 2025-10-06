В Казани за 29,6 млн рублей отремонтировали улицу Курашова
Участок протяженностью 0,3 км расположен между улицами Айвазовского и Волкова
В Казани завершен капитальный ремонт улицы Курашова в Вахитовском районе, выполненный в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Общая стоимость работ составила 29,6 млн рублей, выделенных из бюджета Татарстана.
Отремонтированный участок протяженностью 0,3 км расположен между улицами Айвазовского и Волкова и имеет ширину в две полосы.
В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в текущем году в Казанской агломерации планируется выполнить строительно-монтажные работы на 17 объектах общей протяженностью более 21 км.
Ранее были закончены ремонтные работы на дороге Арбор — Шишинер в Балтасинском районе Татарстана.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».