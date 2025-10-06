Новости общества

В Казани за 29,6 млн рублей отремонтировали улицу Курашова

13:49, 06.10.2025

Участок протяженностью 0,3 км расположен между улицами Айвазовского и Волкова

Фото: взято из телеграм-канала Минтранса Татарстана

В Казани завершен капитальный ремонт улицы Курашова в Вахитовском районе, выполненный в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Общая стоимость работ составила 29,6 млн рублей, выделенных из бюджета Татарстана.

Отремонтированный участок протяженностью 0,3 км расположен между улицами Айвазовского и Волкова и имеет ширину в две полосы.

взято из телеграм-канала Минтранса Татарстана

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в текущем году в Казанской агломерации планируется выполнить строительно-монтажные работы на 17 объектах общей протяженностью более 21 км.

Ранее были закончены ремонтные работы на дороге Арбор — Шишинер в Балтасинском районе Татарстана.

Рената Валеева

