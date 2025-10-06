Новости спорта

Пять игроков «Рубина» отправились на матчи сборных

13:16, 06.10.2025

Рожков из-за травмы не сыграет за сборную России

Фото: Динар Фатыхов

Пять футболистов «Рубина» покинули расположение команды для выступления за свои сборные. Об этом сообщили в пресс-службе казанского клуба.

В сборные Албании, Черногории, Армении, Косово и российской «молодежки» отправились Мирлинд Даку, Игор Вуячич, Угочукву Иву, Велдин Ходжа и Никита Лобов соответственно. Все они вернутся к тренировкам казанского «Рубина» на следующей неделе перед возобновлением матчей чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru
  • Мирлинд Даку (Албания):
    — Сербия, в гостях, матч квалификации ЧМ-26, 11 октября
    — Иордания, дома, товарищеский матч, 14 октября
  • Игор Вуячич (Черногория):
    — Фарерские острова, в гостях, матч квалификации ЧМ-26, 9 октября
    — Лихтенштейн, дома, товарищеский матч, 13 октября
  • Угочукву Иву (Армения):
    — Венгрия, в гостях, матч квалификации ЧМ-26, 11 октября
    — Ирландия, в гостях, матч квалификации ЧМ-26, 14 октября
  • Велдин Ходжа (Косово):
    — Словения, дома, матч квалификации ЧМ-26, 10 октября
    — Швеция, в гостях, матч квалификации ЧМ-26, 13 октября
  • Никита Лобов («молодежка» России):
    — Беларусь, в гостях, товарищеский матч, 10 октября
    — Беларусь, в гостях, товарищеский матч, 13 октября
Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также в молодежную сборную России был вызван защитник «Рубина» Илья Рожков. Однако из-за травмы футболист не сможет помочь национальной команде.

«Рубин» после 11 сыгранных матчей занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды Рашида Рахимова 18 набранных очков, от лидирующего ЦСКА казанцы отстают на шесть баллов.

Следующий матч «Рубин» проведет 19 октября в Казани с «Балтикой» в 17:00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин

