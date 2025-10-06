Объявлены лауреаты Нобелевской премии по медицине

Ее получат Мэри Брунков, Фред Рамсделл и Шимон Сакакучи

Нобелевская премия 2025 года по физиологии и медицине присуждена ученым Мэри Брунков, Фредерику Рамсделлу и Шимону Сакагучи за исследования в области иммунитета.

Американская ученая Мэри Э. Брунков 1961 года рождения работает в Институте системной биологии в Сиэтле, штат Вашингтон. Премия присуждена «за открытия в области периферической иммунной толерантности». Доля Мэри Э. Бранков от общего размера премии составит 1/3. Ученый Фредерик Дж. Рамсделл родился 4 декабря 1960 года в Элмхерсте, штат Иллинойс. На момент получения награды он был аффилирован с компанией Sonoma Biotherapeutics в Сан-Франциско, штат Калифорния. Японский ученый Шимону Сакагути родился 19 января 1951 года в Нагахаме, Сига. На момент присуждения награды он работал в Университете Осаки, в Японии.

Объявление лауреатов Нобелевской премии в этом году состоится с 6 по 13 октября.



Рената Валеева