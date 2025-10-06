Bloomberg: гендиректор Apple Тим Кук покинет свой пост в следующем месяце

Это произойдет, когда ему исполнится 65 лет

Гендиректор Apple Тим Кук, как ожидается, покинет свой пост в следующем месяце, когда ему исполнится 65 лет. Об этом сообщает Bloomberg, подчеркивая, что Кук, вероятно, продолжит участвовать в деятельности компании в качестве председателя совета директоров.

По данным издания, временное управление компанией возьмут на себя новый операционный директор Сабих Хан и руководитель отдела розничных продаж Дейрдре О’Брайен.

В качестве основного кандидата на должность нового генерального директора Apple рассматривается Джон Тернус, главный разработчик оборудования. Ранее преемником Кука считался главный операционный директор Джефф Уильямс, однако он планирует покинуть свой пост в этом году.

Тим Кук занимает должность гендиректора Apple с 2011 года, сменив на этом посту сооснователя компании Стива Джобса. Кук присоединился к Apple в 1998 году и занимал различные руководящие посты, включая должность операционного директора. За время его руководства компания представила такие знаковые продукты, как Apple Watch и AirPods.



Рената Валеева