Российские войска освободили населенный пункт Кузьминовка в ДНР
Это стало результатом «активных и решительных действий» подразделений «Южной» группировки войск
Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Кузьминовка в Донецкой Народной Республике (ДНР) российскими военнослужащими.
— Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Кузьминовка Донецкой Народной Республики, — говорится в официальном сообщении ведомства.
В Минобороны подчеркнули, что освобождение Кузьминовки стало результатом «активных и решительных действий» подразделений «Южной» группировки войск.
29 сентября российские военные взяли под контроль населенный пункт Шандриголово в ДНР.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».