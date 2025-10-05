Новости общества

Российские войска освободили населенный пункт Кузьминовка в ДНР

14:51, 05.10.2025

Это стало результатом «активных и решительных действий» подразделений «Южной» группировки войск

Фото: Артем Дергунов

Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Кузьминовка в Донецкой Народной Республике (ДНР) российскими военнослужащими.

— Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Кузьминовка Донецкой Народной Республики, — говорится в официальном сообщении ведомства.

В Минобороны подчеркнули, что освобождение Кузьминовки стало результатом «активных и решительных действий» подразделений «Южной» группировки войск.

29 сентября российские военные взяли под контроль населенный пункт Шандриголово в ДНР.

Рената Валеева

