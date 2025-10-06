Форвард «Ак Барса» Терехов может перейти в другой клуб КХЛ

Хоккеист перестал попадать в основной состав казанцев

Фото: Динар Фатыхов

Нападающий «Ак Барса» Семен Терехов может покинуть команду, сообщает журналист-инсайдер Артур Хайруллин.

По данным источника, тольяттинцы заинтересованы арендовать хоккеиста до конца сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Для отправки Терехова в аренду «Ак Барсу» необходимо продлить соглашение с игроком. Актуальный контракт 23-летнего нападающего действует до конца мая 2026 года.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Терехов перешел в систему казанского «Ак Барса» из подольского «Витязя» в 2019 году. Впервые за казанцев нападающий дебютировал в 2020-м за «Ирбис» в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ). В КХЛ за «Ак Барс» форвард впервые сыграл в ноябре 2022-го.

В нынешнем сезоне Терехов играет за фарм-клуб «барсов» альметьевский «Нефтяник» и в 12 играх Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) набрал 8 (7+1) очков.

«Ак Барс» занимает шестое место в Восточной конференции КХЛ с 13 набранными очками. «Лада» с шестью баллами замыкает таблицу Запада, расположившись на 12-й строчке. В сентябре тольяттинский клуб сменил главного тренера, назначив Павла Десяткова вместо Бориса Миронова.

Зульфат Шафигуллин