Многодетным семьям Татарстана компенсируют 30% стоимости обучения детей в колледжах и техникумах

Компенсация предоставляется совершеннолетнему обучающемуся в возрасте до 23 лет

Кабмин Татарстана принял постановление о компенсации части стоимости обучения детей из многодетных семей в профессиональных образовательных организациях (колледжах и техникумах) на территории региона. Документ подписал премьер-министр Алексей Песошин.

Многодетным семьям будет компенсироваться 30% стоимости обучения по программам среднего профессионального образования при условии очной формы обучения.

Компенсация предоставляется совершеннолетнему обучающемуся в возрасте до 23 лет, входящему в состав многодетной семьи и заключившему договор с образовательной организацией, или одному из родителей (усыновителей), входящему в состав многодетной семьи и заключившему договор в отношении несовершеннолетнего ребенка.



Постановление вступает в силу с 1 ноября 2025 года.

