Татарстан войдет в эксперимент по упрощенной сдаче ОГЭ

Сообщается, что проект планирует продлить в стране до 2029 года

Фото: Динар Фатыхов

Минпросвещения РФ планирует расширить список регионов для эксперимента по упрощенной сдаче ОГЭ. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия-24».

Татарстан наряду с Ростовской и Тюменской областями вошла в число регионов, которые присоединятся к пилотному проекту. На первом этапе эксперимент стартовал в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области.

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий сдавать только два предмета на ОГЭ школьникам, которые не идут в 10-й класс. Эксперимент продлится до 31 декабря 2025 года в некоторых городах: Москве, Санкт-Петербурге и Липецке.

— Мы видим эффективность результатов этой работы и приняли решение, что выйдем с инициативой о продлении эксперимента до 2029 года и расширении количества участников этого эксперимента, — сказал ранее Кравцов.

Наталья Жирнова