Рустам Минниханов поручил запустить отопление во всех домах Татарстана до конца недели

На отсутствие тепла поступило 1 204 жалобы

Фото: Надира Хасанова

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил запустить отопление во всех домах и объектах республики до конца недели. По его словам, за последнюю неделю на отсутствие тепла поступило 1 204 жалобы.

— Наибольшее количество в Бугульминском районе — 409, Нижнекамском — 138, Альметьевском — 129. Главам муниципалитетов, министерству строительства, архитектуры и ЖКХ, руководителям предприятий энергетики, жилищных и коммунальных организаций необходимо до конца этой недели обеспечить пуск тепла на всех объектах, — сказал он на совещании в Доме правительства Татарстана.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Минниханов напомнил, что отопительный сезон стартовал в понедельник, однако по состоянию на сегодняшний день без тепла остаются 20 многоквартирных домов: 13 — в Казани, 4 — в Альметьевске, 2 — в Бугульме и 1 — в Лениногорске.

Раис обратил внимание, что 9 многоквартирных домов до сих пор не получили паспорта готовности. Кроме того, тепло не подали на два соцобъекта. Речь идет о Центре детского дополнительного образования в Казани и культурном объекте в Верхнеуслонском районе.

Ранее стало известно, что правление ТСЖ «Западные ворота» в Альметьевске обратилось к жителям с необычной просьбой — не звонить по поводу холодных батарей до 6 октября.

Елизавета Пуншева