Полиция Манчестера запретила удаленную работу из-за расследования «имитации активности»

26 сотрудников и подрядчиков подозреваются в использовании трюков с клавиатурой для имитации занятости

Фото: Артем Дергунов

Полиция Большого Манчестера временно запретила удаленную работу после внутреннего расследования, выявившего возможные случаи «кей-джамминга». Этот прием позволяет имитировать активность за компьютером, например, если оставить на клавиатуре предмет, который удерживает клавишу в нажатом положении.

По данным ведомства, дисциплинарные меры могут быть приняты в отношении 26 сотрудников, включая офицеров, гражданский персонал и подрядчиков. Проверка началась после того, как антикоррупционное подразделение обнаружило «аномальные клавиатурные действия» на служебных устройствах.

Заместитель начальника полиции Терри Вудс заявил, что операция проводится несколько месяцев. Он отметил, что подобные схемы уже выявлялись в других полицейских управлениях и отраслях, где факты «кей-джамминга» были доказаны.

В полиции подчеркнули, что меры направлены на повышение эффективности работы и борьбу с недобросовестным поведением. Руководители подразделений также будут опрошены и подвергнуты дополнительной проверке на предмет контроля сотрудников.

Артем Гафаров