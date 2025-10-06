Tesla готовит презентацию нового недорогого электромобиля

Компания Илона Маска намекнула на событие 7 октября, где может показать доступную версию Model Y

Фото: Реальное время

Компания Tesla объявила о новом мероприятии, которое пройдет 7 октября. Девятисекундный ролик, опубликованный в соцсети X, показал автомобиль с включенными фарами в темноте и вызвал интерес у инвесторов. Еще одно видео содержало дату «10/7», что намекнуло на предстоящую презентацию.

Аналитики ожидают, что компания Илона Маска представит более доступный электромобиль, который должен поддержать продажи на фоне усиливающейся конкуренции. Ранее Tesla уже заявляла о планах выпустить упрощенную версию Model Y для рынка США. По данным Reuters, себестоимость новой модели будет на 20% ниже по сравнению с обновленной версией, а объем производства может достичь 250 тыс. машин в год к 2026 году.

Летом компания сообщала, что уже собрала первые экземпляры новой версии, однако старт продаж перенесен на четвертый квартал. Tesla отмечала, что наращивать выпуск будет постепенно.

Объявление о презентации совпало с окончанием действия федерального налогового кредита $7 500 для покупателей электромобилей в США. Этот фактор может повлиять на спрос и заставить производителя пересмотреть ценовую политику. Ранее компания отчиталась о рекордных поставках за третий квартал, чему способствовал рост продаж перед завершением налоговых льгот.

Артем Гафаров