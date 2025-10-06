Индия впервые доставила оборудование в Антарктиду на российском Ил-76

Он перевез 18 тонн снаряжения, медикаментов, продовольствия и предметов первой необходимости для индийских исследователей

Индия впервые осуществила прямую перевозку исследовательского и научного оборудования в Антарктиду, арендовав для этой цели российский самолет Ил-76. Об этом сообщает газета The Indian Express.

— Грузовой самолет перевез 18 тонн снаряжения, медикаментов, продовольствия и предметов первой необходимости для индийских исследователей, работающих на исследовательских базах «Бхарати» и «Майтри», — пишет издание.

Индия ведет научные исследования в Антарктиде с 1981 года, но до сих пор отправляла как исследовательские группы, так и оборудование на судах, часто арендуемых у других стран.

Реальное время / realnoevremya.ru

— После пандемии COVID-19 и последовавших за ней сбоев в цепочке поставок наши научные поставки в Антарктику столкнулись с неприемлемыми задержками. В результате исследователи были вынуждены ждать прибытия своих грузов, что сводило на нет весь смысл миссии, — пояснил директор Национального центра полярных и океанических исследований Тамбан Мелот.

В настоящее время в Антарктиде работают две индийские исследовательские станции: «Майтри», основанная в 1989 году, и «Бхарати», начавшая работу в 2012 году. Научный состав станций включает специалистов по атмосфере, метеорологов, гляциологов, биологов, ботаников, геологов и сейсмологов.

Напомним, Индия начала переговоры с Россией о приобретении пяти дополнительных партий зенитно-ракетных комплексов С-400.

Рената Валеева