В Татарстане за сутки пожарные 21 раз выезжали на пожары

09:33, 06.10.2025

Восемь возгораний произошло в жилом секторе

Фото: Динар Фатыхов

Подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана за минувшие сутки, 5 октября, 21 раз выезжали на пожары, сообщили в пресс-службе МЧС РТ.

Восемь пожаров произошло в жилом секторе.

Кроме того, пожарные 14 раз выезжали по ложным вызовам, шесть раз на взаимодействие с другими службами и пять раз привлекались для ликвидации последствий ДТП.

Сообщается, что на водных объектах происшествий за сутки не зарегистрировано.

Напомним, с 28 сентября по 7 октября на территории Татарстана местами сохранится высокая пожарная опасность лесов (4 класс).

Рената Валеева

