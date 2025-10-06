В Татарстане за сутки пожарные 21 раз выезжали на пожары
Восемь возгораний произошло в жилом секторе
Подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана за минувшие сутки, 5 октября, 21 раз выезжали на пожары, сообщили в пресс-службе МЧС РТ.
Восемь пожаров произошло в жилом секторе.
Кроме того, пожарные 14 раз выезжали по ложным вызовам, шесть раз на взаимодействие с другими службами и пять раз привлекались для ликвидации последствий ДТП.
Сообщается, что на водных объектах происшествий за сутки не зарегистрировано.
Напомним, с 28 сентября по 7 октября на территории Татарстана местами сохранится высокая пожарная опасность лесов (4 класс).
