В России почти до четверти возросло число женщин, отказавшихся от аборта

Фото: Динар Фатыхов

Число женщин в России, принявших решение отказаться от прерывания беременности, выросло почти до четверти, что позволило сохранить около 42 тысяч жизней в прошлом году. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, пишет РИА «Новости».

— Доля тех, кто отказался от прерывания беременности, возросла почти до 25%. Этого все равно недостаточно, в этом направлении нам предстоит работать, — цитирует вице-премьера ее пресс-служба. Она добавила, что в 2024 году было сохранено практически 42 тысячи рождений.

Голикова также привела данные о росте числа процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО): за последние пять лет их количество увеличилось на 27% и составило почти 129 тысяч случаев.

Особое внимание вице-премьер уделила профилактическим осмотрам подростков. По ее данным, на данный момент 97% подростков в возрасте 15—17 лет проходят такие обследования. В 2024 году оценку репродуктивного здоровья прошли 4 млн подростков.

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Рената Валеева