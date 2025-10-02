Новости экономики

Цена на серебро взлетела до максимума с 2011 года, превысив $48 за унцию

16:26, 02.10.2025

В 16:12 мск цена на драгоценный металл выросла на 1,45%

Фото: Реальное время

Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex сегодня достигла отметки выше $48 за тройскую унцию, что является рекордным показателем с 2 мая 2011 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на площадке.

В 16:12 мск цена на драгоценный металл демонстрировала рост на 1,45%, достигнув $48,01 за тройскую унцию. К 16:17 мск рост немного замедлился, и стоимость серебра составила $47,94 за унцию (+1,3%).

29 сентября стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex достигла исторического максимума, поднявшись выше отметки $3850 за тройскую унцию.

Рената Валеева

