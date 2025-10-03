Правительство России выделит 1 млрд рублей на подготовку специалистов по беспилотникам

Это позволит удвоить число выпускников и подготовить дополнительно около 6 тыс. специалистов

Фото: Артем Дергунов

Правительство России выделит дополнительно 1 млрд рублей на подготовку кадров для сферы беспилотных авиационных систем. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании с членами кабинета министров.

— Следующий вопрос о расширении финансирования программ подготовки кадров, прежде всего для перспективной отрасли беспилотных авиационных систем. Они востребованы во многих сферах — в сельском хозяйстве, логистике, строительстве, энергетике и многих других, — сказал Мишустин, подчеркнув важность развития этой отрасли в рамках соответствующего нацпроекта.

Премьер-министр отметил, что интерес к профильным специалистам со стороны ведомств и компаний огромен. Выделенные средства будут направлены на обучение студентов и оплату труда преподавателей, что позволит удвоить число выпускников и подготовить дополнительно около 6 тыс. специалистов.

предоставлено Артемом Барахтиным

— Страна получит больше профессионалов, которые смогут впоследствии расширять это важное направление, разрабатывать и производить, эксплуатировать беспилотники в абсолютно самых разных сферах, для разных нужд, и совершенствовать нашу экономику, — заключил Мишустин.

Вчера в Иннополисе презентовали цифровой реестр кадров, предназначенный для рынка беспилотных авиационных систем. Он станет площадкой для специалистов, работодателей, образовательных учреждений и власти, связанных с индустрией БПЛА.

Рената Валеева