Татарстан второй год подряд стал лидером премии «Пушкинская карта»
За первые 6 месяцев 2025 года в республике оформили более 341 тыс. карт
Татарстан второй год подряд стал обладателем премии «Пушкинская карта» нацпроекта «Семья». Об этом сообщает пресс-служба Минкульта республики.
Так, за первые шесть месяцев 2025 года более 341 тыс. молодых татарстанцев оформили «Пушкинскую карту».
В тройку лидеров также вошли Удмуртская и Чеченская республики. В топ-10 попали Архангельская, Новгородская, Белгородская, Кемеровская, Магаданская, Вологодская области и Ямало-Ненецкий автономный округ.
Кроме того, 10 преподавателей школ искусств Татарстана стали лучшими педагогами дополнительного образования в России. Это второй показатель в стране после Москвы (11 преподавателей).
