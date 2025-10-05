Польша подняла в воздух боевую авиацию из-за ударов по Украине

Ранее в стране признали, что Польша не имеет возможностей для полной защиты своего воздушного пространства от массированного вторжения

Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило о поднятии в воздух боевой авиации в связи с якобы наносимыми Россией ударами по территории Украины. Информация об этом опубликована в соцсети X.

— Россия наносит удары по объектам, расположенным на территории Украины. Для обеспечения безопасности польского воздушного пространства Оперативное командование ВС Польши инициировало все необходимые процедуры. Польская и союзническая авиация активно действует в нашем воздушном пространстве, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в максимальную готовность, — говорится в сообщении.

Реальное время / realnoevremya.ru

В то же время сообщается о воздушной тревоге в ряде областей Украины, включая Ивано-Франковскую, Львовскую и Тернопольскую. Воздушная тревога отменена в Закарпатской, Ровненской, Харьковской, Хмельницкой, Черниговской и Черновицкой областях.

В сентябре директор Бюро национальной безопасности республики Славомир Ценцкевич заявил, что Польша не обладает возможностями для полной защиты своего воздушного пространства от массированного вторжения и нуждается в поддержке союзников по НАТО.

Напомним, что 19 августа оперативное командование ВС Польши уже сообщало о поднятии в воздух польской авиации в связи с предполагаемой активностью российской авиации на Украине.

Рената Валеева