Владимир Путин — учителям: «Вы отдаете свои силы и энергию важнейшей миссии»

Президент поздравил учителей страны с профессиональным праздником

Фото: Артем Дергунов

Президент России Владимир Путин поздравил учителей страны с профессиональным праздником — Днем учителя. В своем поздравлении глава государства выразил благодарность педагогам за их нелегкий, ответственный и благородный труд.

— Искренне рад поздравить с Днем учителя всех педагогов нашей огромной страны и поблагодарить за ваш непростой, очень ответственный и благородный труд. Вы отдаете свои силы и энергию важнейшей миссии, которая в буквальном смысле устремлена в будущее, — подчеркнул Владимир Путин.

Президент отметил, что учителя делают все возможное, чтобы их ученики получили необходимые знания и прочную основу для будущих успехов. По словам главы государства, именно эти успехи будут определять как личную судьбу каждого выпускника, так и будущее всей страны.

Путин особо подчеркнул, что труд педагогов пользуется заслуженным уважением в обществе и требует от них не только профессиональных знаний, но и терпения, мудрости, душевной щедрости, а также умения раскрыть таланты и способности каждого ребенка.

— Сегодняшний праздник вызывает особые, самые теплые чувства у миллионов наших сограждан. Он дорог и значим для тех, кто сейчас учится в школах, колледжах, техникумах и вузах, для их родителей, близких, для всех российских семей, для взрослых, кто спустя годы с признательностью вспоминает своих учителей. А таких, уверен, у нас в стране абсолютное большинство, — заключил президент.

Ранее учителем года стал преподаватель китайского и английского языков из Белгородской области Дмитрий Баланчуков, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Рената Валеева