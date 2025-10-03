Учителем года стал преподаватель из Белгородской области

Он ведет уроки английского и китайского языков

Фото: Артем Дергунов

Учителем года стал преподаватель китайского и английского языков из Белгородской области Дмитрий Баланчуков. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов на церемонии награждения.

— Победитель всероссийского конкурса «Учитель года — 2025» — учитель китайского и английского языков Дмитрий Баланчуков из Белгородской области, — сказал он.

В Татарстане за достижения в педагогической деятельности по итогам всероссийского конкурса 2025 года премии удостоены 34 учителя. Всего в соревнованиях участвовали 1 250 преподавателей из 89 регионов страны.

Елизавета Пуншева