Рахимов оценил победу «Рубина» над «Крыльями Советов» в РПЛ

Тренер считает заслуженным результат матча

Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов оценил победу над «Крыльями Советов» (2:0) в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Рулевой казанцев считает закономерным результат встречи.

— Сегодня было много хороших правильных эпизодов. Даже при счете 2:0 пытались атаковать. Успевали накрывать соперника, им приходилось мяч терять, мы контролировали ход игры. В первом тайме ни одной угрозы у наших ворот, забили один, могли забить еще парочку, были хорошие выходы в атаку. Во втором тайме хороший гол — выход из переходной фазы. Хорошая атака в темп и отличное завершение. После этого еще были похожие эпизоды, но последний пас не проходил, — сказал Рахимов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Рубин» прервал четырехматчевую безвыигрышную серию во всех турнирах. Ранее казанцы потерпели поражения от «Локомотива» (0:1) в чемпионате и от «Зенита» (0:1) в Кубке России.

После победы «Рубин» набрал 18 очков и временно поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч команда Рахимова проведет 19 октября в Казани с «Балтикой» в 17.00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин