«Рубин» обыграл в Казани «Крылья Советов» в матче РПЛ
Команда Рахимова прервала четырехматчевую серию без побед
«Рубин» одержал победу над «Крыльями Советов» со счетом 2:0 в матче 11-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда Рашида Рахимова прервала четырехматчевую безвыигрышную серию.
В составе «Рубина» голы забили Андерсон Арройо и Велдин Ходжа. Голкипер Евгений Ставер провел «сухой» матч, отразив все удары в створ ворот.
На стадионе присутствовали раис Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
«Рубин» набрал 18 очков в 11 матчах чемпионата и временно поднялся на пятое место в турнирной таблице. «Крылья Советов» остались с 12 баллами на десятой строчке в РПЛ.
Следующий матч «Рубин» проведет 19 октября в Казани с «Балтикой» в 17.00 по московскому времени.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».