«Рубин» обыграл в Казани «Крылья Советов» в матче РПЛ

Команда Рахимова прервала четырехматчевую серию без побед

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» одержал победу над «Крыльями Советов» со счетом 2:0 в матче 11-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда Рашида Рахимова прервала четырехматчевую безвыигрышную серию.

В составе «Рубина» голы забили Андерсон Арройо и Велдин Ходжа. Голкипер Евгений Ставер провел «сухой» матч, отразив все удары в створ ворот.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На стадионе присутствовали раис Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Рубин» набрал 18 очков в 11 матчах чемпионата и временно поднялся на пятое место в турнирной таблице. «Крылья Советов» остались с 12 баллами на десятой строчке в РПЛ.

Следующий матч «Рубин» проведет 19 октября в Казани с «Балтикой» в 17.00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин