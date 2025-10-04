Арройо забил свой дебютный гол за «Рубин» — в ворота «Крыльев Советов»
Обыграл вратаря, двух защитников и отправил мяч в сетку
Защитник «Рубина» Андерсон Арройо забил дебютный гол в России. Новичок казанской команды отличился на 19-й минуте матча с «Крыльями Советов» в 11-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Арройо воспользовался ошибкой игроков соперника, обыграл вратаря и двух защитников, после чего отправил мяч в сетку. Его гол стал первым в матче, «Рубин» повел со счетом 1:0.
Арройо перешел в казанский клуб в сентябре этого года из испанского «Бургоса». В составе «Рубина» колумбийский защитник проводит свой шестой матч.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».