В Татарстане план по вводу жилья выполнен на 88%

По направлению коммерческого строительства план реализован на 37%

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане на 4 октября план по вводу жилья выполнен на 88% — введено 2 869 000 кв. м. По направлению коммерческого строительства сдано 37% от плана, 77 домов (более 628 000 кв. м). Об этом на заседании в Доме правительства республики сообщил министр строительства региона Марат Айзатуллин.

По социальной ипотеке план выполнен на 78%: из 35 домов сдано 16 (125 000 кв. м).

Индивидуальное строительство: план перевыполнен — 149%, сдано 15 670 домов (более 2 115 000 кв. м).

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Для детей-сирот заключены 4 контракта на 450 квартир. 2 октября объявлен аукцион на покупку еще 97 квартир.

Также в Татарстане активно ведется строительство социальных объектов. Как сообщил министр строительства республики Марат Айзатуллин, в этом году возводятся 13 объектов образования, включая восемь школ (готовность — 82%) и пять детских садов (61%).

Елизавета Пуншева