В Татарстане строятся 100 объектов социально-культурного назначения

Из 23 объектов Минспорта Татарстана незавершенным остается один — Центр развития футбола (48%)

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане активно ведется строительство социальных объектов. Как сообщил министр строительства республики Марат Айзатуллин, в этом году возводятся 13 объектов образования, включая восемь школ (готовность — 82%) и пять детских садов (61%).

В здравоохранении строится 53 учреждения, из которых незавершенными остаются только три, а подрядчикам осталось выполнить менее 5% работ. Из 23 объектов Минспорта Татарстана незавершенным остается один — Центр развития футбола (48%).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также в рамках госпрограмм строятся 11 объектов молодежной политики и четыре объекта в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» по линии Минкультуры, где выполнена ровно половина работ.

Напомним, что в Татарстане по состоянию на 20 сентября годовой план по вводу жилья выполнен на 88%. В эксплуатацию сдано 2 млн 857 тыс. кв. метров недвижимости.



Анастасия Фартыгина